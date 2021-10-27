Миллионам жителей Афганистана грозит голод

Эксперты ООН предупреждают, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Как передаёт Euronews, половина населения страны может столкнуться с нехваткой продовольствия, и если не будут приняты надлежащие меры, то многие из них, прежде всего дети, погибнут от голода этой зимой.

Гуманитарную катастрофу в Афганистане предрекает отчёт Организации Объединённых Наций. Согласно приведённым данным, половине населения страны грозит нехватка продовольствия — речь идёт о 22 миллионах человек. Если не будут приняты надлежащие меры, говорится в отчёте, то многие из них, прежде всего дети, погибнут от голода этой зимой.

После того как движение «Талибан»*, запрещённое в России, захватило здесь власть, работа международных фондов, оказывавших помощь стране, была приостановлена до тех пор, пока не решатся вопросы взаимодействия с новым режимом.

СЯО-ВЭЙ ЛИ, Всемирная продовольственная программа: Ситуация очень плохая. За десять лет наблюдений и измерений уровня продовольственной безопасности в Афганистане настолько плохо ещё не было. Девять миллионов человек столкнулись с острым дефицитом продовольствия, это четвёртая фаза. А переход в пятую фазу может привести к значительному числу смертельных исходов. Полагаю, это следует признать.

План гуманитарного реагирования ООН финансируется сейчас только на треть, и в ООН отмечают, что необходимо срочно выделить дополнительные средства. Всемирная продовольственная программа готова увеличить объём поставляемой в страну гуманитарной помощи, но для этой цели потребуется до 190 миллионов евро в месяц.

Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.