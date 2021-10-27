Режиссёр, которого ранил Болдуин, может понести ответственность за стрельбу на съёмках

Несчастный случай на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» может повлечь за собой иски против нескольких человек, работавших над фильмом, включая актёра Алека Болдуина и раненного им режиссёра Джоэла Соузу. Такое мнение выразил в интервью CNBC адвокат Джефф Корек. По словам юриста, Соузу могут привлечь к ответственности как «капитана корабля».

С нами сейчас Джефф Корек, судебный адвокат, специализирующийся на делах об ущербе здоровью. Спасибо, Джефф. Вам доводилось представлять интересы сторон при разбирательствах, касающихся несчастных случаев на съёмочных площадках. Какое развитие событий вы видите для Алека Болдуина и других людей в этом деле?

ДЖЕФФ КОРЕК, адвокат: Прежде всего, Шеп, хочу поблагодарить вас за то, что вы меня сегодня пригласили. Также я хочу выразить соболезнования семье Галины Хатчинс, её мужу и девятилетнему сыну. Это трагедия. И тем большая трагедия, что этого можно было бы избежать.

Отвечу на ваш вопрос. На мой взгляд, иски… гражданские иски уже вырисовываются. В суд подадут на пять или шесть физических и юридических лиц. Во-первых… Опять-таки, при всём сочувствии режиссёру Джоэлу Соузе, его вполне могут объявить, скажем так, капитаном корабля, он же режиссёр.

Кроме того, конечно же, 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид. Работа оружейника на съёмочной площадке была для неё относительно нова. Определённо, Дэвид Холлс, о котором вы уже говорили, — помощник режиссёра, вызывавший недовольство других членов команды.

Алек Болдуин — как актёр, а может быть, если верить сообщениям, ещё и как сопродюсер фильма. И, разумеется, компания Rust Movie Productions LLC в целом понесёт ответственность в том, что касается показа фильма.

Положение Болдуина опаснее оттого, что он не только актёр, но и продюсер? Или нет?

ДЖЕФФ КОРЕК: Думаю, роль Болдуина… Послушайте, давайте не смешивать уголовное и гражданское судопроизводство. Что касается уголовного аспекта… Худшее, что может сделать прокурор, — это попытаться переделать гражданское дело в уголовное.

Что же касается его роли как продюсера, разумеется, это руководство решает, кого нанимать. Было ли халатностью принять на работу Дэвида Холлса? Возможно, его не следовало нанимать для работы над этим фильмом, учитывая его поведение в прошлом? Здесь нужна юридическая экспертиза, которая даст ответы.

Спасибо, Джефф Корек.

Дата выхода в эфир 25 октября 2021 года.