 

Раскрыта многовековая тайна древнего монастыря

27.10.2021, 8:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБританские археологи разгадали многовековую тайну Фаунтинского аббатства, обнаружив на месте загадочной полосы земли следы огромного кожевенного завода возрастом около 850 лет, информирует The Daily Mail.

Ученые, изучавшие руины аббатства, построенного в 1132 году в графстве Северный Йоркшир, долгое время не могли определить происхождение полосы земли в форме «дорожки для боулинга» в восточной части комплекса, передает РИА Новости.

Изучив местность при помощи георадара, археологи выяснили, что много веков назад на этом месте располагались два крупных каменных здания шириной 16 метров, вокруг которых были резервуары и другие мелкие сооружения, что позволило сделать вывод, что здесь находился кожевенный завод.

По мнению исследователей, завод действовал в этом месте с конца 1150-х или 1160-х годов. Они отметили, что обнаружение зданий решило «недостающую часть головоломки» аббатства, несмотря на то, что на протяжении большей части XX века считалось, что здесь вряд ли удастся обнаружить что-либо новое.

Отмечается, что кожевенный завод действовал вплоть до 1539 года, когда в разгар английской реформации король Генрих VIII закрыл все монастыри Англии, а здание аббатства было разрушено. В настоящее время руины Фаунтинского аббатства являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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