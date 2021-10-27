Бывший губернатор Томска рассказал о выбранных Меркель блюдах во время визита в город

Ангеле Меркель, которая в 2006 году вскоре после вступления на пост канцлера ФРГ посещала Томск, понравились котлеты из медвежатины, рассказал бывший губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.

Кресс рассказал, что Меркель «постарались представить наши экзотические блюда», ей «очень понравились котлеты из медвежатины». Это удивило рестораторов, так как «если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью», передает РИА «Новости».

Также в Томске, по его словам, не ожидали, что канцлер окажется простым и дружелюбным человеком.

«Года через два в один из наших приездов в Германию наш посол Владимир Котенев организовал встречу, и Меркель принимала нашу делегацию Томской области в своей резиденции. Живо интересовалась, как и что. В качестве презента мы дарили нашу продукцию – сушеные белые грибы, и мы поняли, что ей (Меркель) и не только ей очень понравилось, и мы понемножку их снабжали», – отметил экс-губернатор.

Кресс добавил, что это время было «пиком расцвета Томска», город узнали во всем мире.

Напомним, Меркель в сопровождении правительственной делегации Германии 26-27 апреля 2006 года находилась в Томске. Это был ее второй визит в Россию после официального вступления в должность.

Тогда канцлер с президентом России Владимиром Путиным приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.

26 октября 2021 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Также он поручил ей исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника.

Сколько времени Меркель еще будет руководить кабмином, зависит от хода переговоров партий о формировании коалиции. Участники возможной будущей коалиции рассчитывают, что закончат переговоры к концу ноября, а новый канцлер – социал-демократ Олаф Шольц – будет назначен до 12 декабря.