 

В Вене на прохожих напал вооруженный ножом мужчина, есть пострадавшие

27.10.2021, 8:36, Новости дня
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Правоохранители идентифицировали нападавшего, ему 35 лет.

Днем он зашел в закусочную на Клостернойбург Штрассе и взял там нож. Увидев это, люди выбежали из помещения.

Мужчина с ножом вышел вслед за ними и напал на четырех прохожих “без разбора”.

Пострадали двое мужчин и две женщины в возрасте от 48 до 64 лет. Их госпитализировали с колотыми и рваными ранами, угрозы жизни пострадавшим нет, утверждают медики.

Для задержания злоумышленника задействовали спецназ, была “масштабная полицейская операция”. Мужчина не оказал сопротивления при задержании.

По данным агентства, задержанный предоставил “запутанную информацию, которая усилила впечатление о психологической неполноценности”.

Представители местной власти исключили религиозные или политические мотивы нападавшего.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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