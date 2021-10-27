 

Смертельное ДТП в Харькове. 16-летнего водителя Infiniti задержали

27.10.2021, 8:36, Новости дня
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“В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу”, – отметили в релизе.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

У водителей обоих транспортных средств не было признаков алкогольного опьянения, подчеркнули в полиции.

Контекст:

Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября.  Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе с дорожным знаком “Пешеходный переход”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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