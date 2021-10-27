 

“Приятно смотреть на папу с дочкой, но курточку вернуть бы в магазин”. Эллерт показал фото с дочерью

27.10.2021, 8:36, Новости дня
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“Моя крашиха Элина сказала, что такая подпись кринжово. Вот и думайте, как это”, – подписал публикацию 34-летний Эллерт.

На фото на шоумене надета безразмерная куртка, которая привлекла внимание отдельных подписчиков.

“Нет, это куртка – парашют, на случай, когда надо делать ноги”, – прокомментировала фото olga_dekh.

“Какие классные, приятно смотреть на папу с дочкой, но курточку повернуть бы в магазин. Ну да ладно, значит, было такое настроение. Вы супер”, – отреагировала erokhina7852.

“Подпись-то ладно! С курткой что?” – поинтересовался фолловер rybak_sydney. “На вырост”, – ответила ему gggabri.el.

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A post shared by Эллерт Александр (@ellert_a)

Контекст:

Эллерт дважды был женат. Дочь Элина – от первого брака, она родилась в 2007 году. Спустя два года семья распалась. В 2014-м Эллерт женился второй раз, но вскоре развелся. От этого брака детей у шоумена нет.

В 2020 году Эллерт участвовал в шоу “Холостячка” на СТБ и стал победителем. Его выбрала главная героиня шоу, актриса и модель Ксения Мишина. После завершения проекта пара начала жить вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе в аэропорту, а также на свадьбе друзей.

В октябре Эллерт публично признался Мишиной в любви.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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