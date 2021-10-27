“Кислорода нет и не будет”. В Одессе экстренно перевозили COVID-пациентов из одной больницы в другую

Об этом сообщила “Думская”.

“Всех пациентов, которые находятся на Михновского, 50, их было 43, перевозим на Ядова. Учитывая, что на Михновского кислорода нет и он заканчивается, его не будет, нам пришлось сюда перевезти всех, потому что здесь есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. Учитывая ситуацию в Одессе с кислородом, нам пришлось принять эти меры”, – сказала заведующая отделением интенсивной терапии центра Екатерина Лотощенко.

Она сообщила, что пациенты, которых решили перевезти, – в разном состоянии, от крайне тяжелого до легкого.

“Вы видели только что пациентку в крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ, ее вместе с аппаратом ИВЛ транспортировали сюда”, – рассказала Лотощенко.

Врача спросили о причинах нехватки кислорода.

“Это, правда, не ко мне вопрос. Я не знаю, почему так происходит. Он заканчивается, потому что расход большой. Пока нас тут не было, здесь [на Ядова] кислорода хватало, ну, 2 тонны в день уходило. С нами – я не знаю, как это будет”, – ответила она.

Как отметило Общественное, к 23.00 медики успели перевезти 30 пациентов.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических.

Ляшко сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ, еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности. Министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах и в тот же день сообщил, что завод по производству медицинского кислорода на западе Украины, который останавливался из-за технической неисправности, возобновил работу.

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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