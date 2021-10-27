Что полезнее: секс или спорт?



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Секс — упражнение?

Сравнение секса с физическими упражнениями напрашивается само собой. Собственно, секс полностью подходит под определение физической активности, которое дает Всемирная организация здравоохранения: «любые движения, произведенные при помощи скелетной мускулатуры, требующие траты энергии».

Многие известные полезные эффекты секса похожи на хорошо известные действия упражнений. Приведем некоторые примеры. Секс:

Облегчает стресс. Для этого есть физиологические предпосылки: вещества, которые вырабатываются в организме при возбуждении и половой близости, способствуют снижению уровня кортизола (гормона стресса) в крови. Многие исследования подтверждали, что секс помогает при стрессе. Однако ученые делают важную ремарку: это случается, если сопутствующие ему отношения можно назвать удовлетворительными.

Улучшает настроение, точнее — дает ощущение счастья и благополучия. Для этого не нужно очень много секса — достаточно всего одного полового контакта, показал опрос 30 тысяч жителей США. Правда, в комплекте к нему снова желательно иметь хорошие отношения. Случайный секс такого эффекта, по всей видимости, не дает.

Улучшает сон. Этому вопросу посвящено довольно много исследований. Одно из них показало, что у женщин в возрасте 50-79 лет тем выше риск недосыпания, чем ниже у них сексуальная активность.

Снижает риск болезней сердца. У мужчин, которые занимались сексом хотя бы два раза в неделю, риск смерти был на 45% ниже, чем у тех, кто делал это один раз в месяц, согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Cardiology. У женщин, половая жизнь которых не только регулярна, но и приносит удовлетворение, меньше вероятность развития гипертонии, частого предшественника серьезных болезней сердца.

Возникают дополнительные вопросы, например, может ли быть секс достаточной физической активностью? Является ли соображение «ну, у меня сравнительно регулярно бывает секс» индульгенцией не делать другие упражнения? Устойчивы ли эффекты, которые дает секс?

Секс – достаточное упражнение?

Для поддержания оптимального уровня здоровья ВОЗ рекомендует уделять 150-300 минут умеренной аэробной физической активности или 75-150 минут — интенсивной активности. Можно предположить, что если секс останется единственным видом физических упражнений для человека, то ВОЗ похвалит его за удовлетворительный уровень активности, когда тот будет тратить на него не менее получаса в сутки, пять дней в неделю. Однако является ли наш секс упражнением средней интенсивности?

Секс — нестабильный вид нагрузки

Во время секса дыхание и сердцебиение ускоряются, артериальное давление повышается. Эта физиологическая реакция напоминает реакцию организма на упражнения. Авторы одного исследования, обнаружили, что у молодых здоровых людей интенсивность секса иногда может соответствовать умеренным упражнениям в течение 20-30 минут. Однако вряд ли это можно считать общим правилом. Другая научная работа показала, что большая часть полового акта проходит с меньшим, легким, уровнем нагрузки. И это не единственная «проблема».

Секс для большинства людей не является нагрузкой со стабильной интенсивностью и в принципе — нечастый вид активности. Поэтому, хотя непосредственно во время секса в организме происходят изменения, он обычно не становится источником длительных и устойчивых перемен в здоровье. Об этом написал профессор Кевин Нетто (Kevin Netto), специалист по физической активности из Университета Кертин, в своей статье для The Conversation.

Выше мы приводили исследование, в котором секс связывали с хорошим здоровьем сердца в долгосрочной перспективе. Однако ученые предполагают, что у состояния сердца и способности к половому акту одинаковые определяющие факторы, например, физическая форма человека. То есть, регулярный секс — маркер здоровья, но далеко не всегда его источник.

Информации о сексе как упражнении мало

Еще одна проблема — определенная разница в энергетических тратах во время секса между мужчинами и женщинами. В приведенных выше исследованиях мужчины были более активными и, соответственно, больше «упражнялись» и сжигали калорий. О том, как влияют на это различные позы, неизвестно практически ничего. Мы до сих пор знаем об эффектах секса на здоровье не так много, их никогда напрямую не сравнивали с эффектом упражнений.

ВОЗ рекомендует хотя бы два раза в неделю делать силовые упражнения. Но как секс влияет на рост мышц и физическую силу остается неизученным вопросом.

Таким образом, сегодня резонно предполагать, что обычный секс (при котором люди не ставят цель физически выложиться) с большой вероятностью не соответствует рекомендованным ВОЗ упражнениям. Для поддержания хорошего здоровья было бы правильно дополнять его другими видами активности.