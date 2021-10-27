Эрдоган объявляет себя победителем дипломатического спора и отказывается от жёсткого решения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал объявлять послов десяти стран персонами нон грата, пишет Süddeutsche Zeitung. В понедельник на странице посольства США в Twitter было опубликовано заявление о соблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях и невмешательстве во внутренние дела. Как считает издание, заявление можно толковать по-разному: в то время как партнёры Турции по НАТО, вероятно, лишь указывали на «безупречное поведение» своих дипломатов, турецкие власти увидели в нём «явное признание вины».



Reuters

Дипломатический кризис между Турцией и её партнёрами идёт на спад. После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении объявить послов США, Германии и ещё восьми западных стран персонами нон грата из-за вмешательства во внутренние дела его страны, в понедельник на странице посольства США в Twitter появилось новое заявление. По мнению турецкой стороны, оно представляет собой дипломатическое извинение за действия посла США, пишет Süddeutsche Zeitung.

К заявлению, опубликованному посольством США, присоединились остальные девять государств. В нём подчёркивается, что послы соблюдают статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Что именно означает это заявление, однозначно сказать нельзя. Возможно, партнёры Турции по НАТО подразумевают именно «безупречное поведение десяти послов». Турецкое государственное информационное агентство Anadolu увидело в нём «явное признание вины». На странице в Twitter Anadolu сообщило: «Посольство США в Анкаре пошло на уступки».

Венская конвенция регулирует права и обязанности дипломатов — им не разрешается вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. Как отмечает издание, если в стране возобладает турецкая интерпретация, это явно «сыграет на руку» Эрдогану. Он сможет утверждать, что США — и, следовательно, другие девять государств — де-факто извинились, даже если это не соответствует содержанию заявления.

Заявление президента по итогам заседания кабмина транслировалось по телевидению. Он подчеркнул, что дипломаты таким образом «сделали шаг назад» и впредь будут осторожнее в своих заявлениях. По его словам, его целью было «защитить честь и суверенитет страны».

Дипломатическому скандалу предшествовала «довольно необычная акция» десяти послов.

Неделю назад они выступили с совместным заявлением, в котором призвали к справедливому судебному разбирательству и «срочному освобождению» правозащитника и филантропа Османа Кавалы, который уже четыре года находится в тюрьме без обвинительного приговора. Ещё в 2019 году Европейский суд по правам человека признал арест Кавалы «преследованием по политическим мотивам» и призвал освободить его из тюрьмы. Турция выступила против любого зарубежного вмешательства. Эрдоган выразился чрезвычайно резко: «Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов?»

По мнению многих обозревателей, Эрдоган, теряющий поддержку среди избирателей, своим жёстким поведением пытается укрепить собственные позиции в стране. Он подвергается давлению из-за плохой экономической ситуации. Теперь он может представить исход дипломатического спора как доказательство «способности проводить в жизнь свои намерения».

Если бы кризис не был урегулирован, послам грозила бы высылка. Как правило, лицо, объявленное персоной нон грата, высылается из страны или отзывается правительством аккредитующего государства. Это создало бы крайнюю напряжённость в отношениях между Турцией, государством — членом НАТО, ЕС и США. На предстоящем саммите G-20 в Риме Эрдоган надеется на двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. До сих пор Байден его «избегал», передаёт Süddeutsche Zeitung.