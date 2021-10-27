 

В Microsoft заявили о росте активности «российских хакеров»

27.10.2021, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным Microsoft, за последние несколько месяцев жертвами кибератак стали более 100 американских IT-компаний, пишет N-TV. Через них киберпреступники пытаются получить доступ к системам их клиентов, в числе которых значатся и федеральные агентства США. Как считает издание, специалисты Microsoft подозревают, что за атаками стоит хакерская группировка Nobelium, якобы связанная с российской внешней разведкой.


Reuters

По данным Microsoft, хакеры, стоящие за «грандиозной кибератакой» на IT-компанию SolarWinds, «взяли на прицел» десятки компаний индустрии высоких технологий. Специалисты по информационной безопасности Microsoft сообщили, что только с мая 2021 года о хакерских атаках были проинформированы около 140 IT-компаний. Хакеры смогли взломать системы безопасности почти каждой десятой из них, передаёт N-TV.

Предполагается, что жертвами взлома программного обеспечения SolarWinds стала целая сеть использовавших его федеральных агентств США, в том числе Министерство финансов и Министерство энергетики. Хакеры получили доступ к десяткам учётных записей электронной почты высокопоставленных должностных лиц. Об атаке стало известно в конце прошлого года. Точный объём информации, собранной хакерами, не разглашается до сих пор. Как отмечает издание, федеральные власти США и исследователи в области кибербезопасности подозревают, что за атакой стояла хакерская группировка Nobelium, якобы связанная с российской внешней разведкой. Москва отвергает все обвинения.

Как утверждают специалисты Microsoft, в последнее время Nobelium пытается атаковать реселлеров и провайдеров, предоставляющих другим компаниям услуги развёртывания и управления облачными сервисами, чтобы через них получить доступ к IT-сетям их клиентов. В Microsoft сообщают, что летом киберпреступники успешно атаковали 14 компаний. Использовав уязвимость в серверах поставщика IT-услуг Kaseya, они зашифровали системы клиентов компании и потребовали выкуп за их разблокировку. 

С 1 июля Microsoft зафиксировала почти 23 тыс. атак со стороны Nobelium на 609 своих клиентов. Однако успешность подобных кибератак оказалась низкой, передаёт N-TV. «Недавняя активность   ещё один показатель того, что РФ пытается получить долгосрочный систематический доступ к различным точкам в цепочке поставок технологий и создать механизм для отслеживания целей, представляющих интерес для российского правительства», — сообщили специалисты Microsoft.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Модель Toyota Land Cruiser 200 пользуется высоким спросом в США

08.06 / Варшава захотела провести польско-американскую встречу перед саммитом Путина и Байдена

15.04 / Байден объявил, что США выведут свои войска из Афганистана

01.07 / Число жертв обрушения дома в Майями выросло до 18 человек

25.06 / МВД изъяло более тонны синтетических наркотиков в Ярославской области

12.05 / На севере Израиля начались стычки палестинцев с поселенцами

26.09 / Саакашвили рассказал о планах снизить стоимость подключения к электросетям

31.08 / Libération – ООН приняла «довольно лёгкую» резолюцию по Афганистану и без зоны безопасности

25.06 / Луценко: Сравнивать посадку самолета для захвата оппозиционера и операцию по захвату “вагнеровцев” – все равно, что сравнивать “95 Квартал” с 95-й бригадой ВСУ

04.09 / Витренко о “Северном потоке – 2”: Россия не готова играть по европейским правилам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика