 

Поклонская отреагировала на угрозу главы МИД Украины

27.10.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое».

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», – приводит слова Поклонской РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.

Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».

Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Названа сумма сделки

02.03 / Amazon обвинили в дискриминации чернокожих и женщин

25.10 / В Госспецсвязи призвали скачивать “Дію” только с официальных платформ

18.08 / Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

15.05 / Житель Хмельницкой области избил двух детей раскаленной кочергой, его арестовали – полиция

12.10 / Совет ЕФСР одобрил Белоруссии кредит на 500 млн долларов

13.10 / Кадыров не нашел «шайтанов» в Турции

17.08 / Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В

11.10 / В НБУ рассказали, кто возглавил департамент финансовой стабильности

21.07 / Бизнесмен Сергей Гришин считает высокотехнологичные проекты неуязвимыми для любого кризиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика