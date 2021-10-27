 

В Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота

27.10.2021, 7:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоветник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: «Украдено Украиной в Амстердаме».

«Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: «Украдено Украиной в Амстердаме», – передает слова Крючкова РИА Новости.

Он напомнил, что во время войны картины и предметы старины из Крыма вывозили нацисты, теперь по их стопам идут власти Украины. «Уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым», – добавил Крючков.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.



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