 

В Роскачестве сравнили iPhone 12 и 13

27.10.2021, 7:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭксперты Роскачества сравнили смартфоны iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия.

По оценкам специалистов, разница в дизайне и многих технических характеристиках между iPhone 13 и моделями предыдущего поколения минимальна. «Самое серьезное улучшение новой версии Pro Max по сравнению с iPhone 12 Pro Max – это увеличенная емкость аккумулятора», – передает РИА Новости слова экспертов.

Одновременно с новой серией iPhone были протестированы сразу несколько флагманов от Sony и Samsung: Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3.

Sony Xperia 1 III – это апгрейд модели прошлого года Sony Xperia 1 II. У смартфона достойная камера, которая делает фотографии с неплохими контрастностью и цветами, портретный зум тоже порадовал экспертов. Но топовым камерам на рынке она все же уступает.

Ранее Apple презентовала новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Цена в США на новые телефоны начинается от 699 долларов. В РФ цена iPhone 13 начинается от 79,99 тыс. рублей, IPhone 13 mini – от 69,99 тыс., iPhone 13 Pro – от 99,99 тыс., iPhone 13 Pro Max – от 109,99 тыс. рублей.



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