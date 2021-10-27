За сутки на Донбассе боевики 13 раз нарушили перемирие, есть потери среди украинских военнослужащих – штаб ООС

“26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение”, – говорится в сообщении.

Чаще всего – четыре раза – боевики стреляли в районе Гранитного, они применяли артиллерию калибра 122 мм.

Также оккупанты открывали огонь в районе населенных пунктов Новозвановка (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, из артиллерии калибра 122 мм), Троицкое (из противотанкового ракетного комплекса), Крымское (из артиллерии калибра 122 мм), Травневое (из гранатометов различных систем), Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов), Луганское (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия).

Также боевики с использованием беспилотника сбросили в районе Павлополя осколочные гранаты ВОГ-17.

“Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение”, – подчеркнули в штабе ООС.

В пресс-центре отметили, что 27 октября по состоянию на 7.00 оккупанты нарушили перемирие один раз – снова в районе Гранитного стреляли из артиллерии калибра 122 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1227318904427390

Сутками ранее боевики нарушили перемирие четыре раза.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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