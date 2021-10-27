Сапронов: 16 лет долбо…бу. Родители купили ему 400 л. с. машину, разрешили сесть за руль. Надеюсь, в колонию сядет

16 лет долбо…бу.

Уроду.

Мрази.

“Спасибо” автоблогерам, Вы научили, как посылать нах…й копов.

Это х…йло, цитирую, в предыдущих случаях на камеру так и говорит полицейским: “Можете разворачиваться и идти нах…й”. Его риторика интересна и в других случаях: “Моя куртка стоит больше, чем твоя семья”, “Я все порешаю и ты мне еще денег заплатишь”…

16 лет.

Фамилию родителей в паблик , где и чем занимаются. Это они “воспитали” это чучело. Купили ему 400 л. с. машину. Разрешили сесть за руль.

Надеюсь, не отмажут.

Надеюсь, в колонию сядет.

Соболезнования родным и близким погибших.

Берегите себя люди.

P.S. Игорь Юрьевич, возьми защищать пострадавших, пожалуйста. Я в доле по деньгам.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

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