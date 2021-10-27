“Сексуальный работник”, “Этот мужчина не стареет”. 44-летний Орландо Блум с голым торсом украсил комнату дочери

На фото 44-летний актер показывает, как клеит на ярко-желтые стены детской комнаты цветы маргаритки (Дейзи переводится с английского как “маргаритка”). На видео, которое снимала мама девочки, певица Кэти Перри, Блум с голым торсом ползает на коленях по полу и собирает игровую зону для дочери.

“Отец года!” – говорит за кадром Перри.

“Клянусь, этот мужчина не стареет”, – отметила пользователь mellanie_hummel.

“Сексуальный работник!” – прокомментировала публикацию ezedozitt21.

“Можешь покрасить мои стены?” – спросил фолловер platinumtwink.

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Контекст:

Орландо Блум известен по ролям в лентах “Властелин колец”, “Хоббит”, “Пираты Карибского моря”.

Знакомство Блума с Перри состоялось в 2016 году на церемонии “Золотой глобус”. В конце 2019 года пара объявила о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри сообщила о беременности.

26 августа 2020 года Блум и Перри стали родителями. СМИ писали, что Блум и Перри тайно поженились, но пара не комментировала это заявление.

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