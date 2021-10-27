 

“Сексуальный работник”, “Этот мужчина не стареет”. 44-летний Орландо Блум с голым торсом украсил комнату дочери

27.10.2021, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фото 44-летний актер показывает, как клеит на ярко-желтые стены детской комнаты цветы маргаритки (Дейзи переводится с английского как “маргаритка”). На видео, которое снимала мама девочки, певица Кэти Перри, Блум с голым торсом ползает на коленях по полу и собирает игровую зону для дочери.

“Отец года!” – говорит за кадром Перри.

“Клянусь, этот мужчина не стареет”, – отметила пользователь mellanie_hummel.

“Сексуальный работник!” – прокомментировала публикацию ezedozitt21.

“Можешь покрасить мои стены?” – спросил фолловер platinumtwink.

View this post on Instagram

A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom)

Контекст:

Орландо Блум известен по ролям в лентах “Властелин колец”, “Хоббит”, “Пираты Карибского моря”.

Знакомство Блума с Перри состоялось в 2016 году на церемонии “Золотой глобус”. В конце 2019 года пара объявила о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри сообщила о беременности.

26 августа 2020 года Блум и Перри стали родителями. СМИ писали, что Блум и Перри тайно поженились, но пара не комментировала это заявление.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / Детский стоматолог из Ровно Кравчук не выходила на связь около суток. Полицейские нашли ее и вручили подозрение в избиении детей

15.10 / Die Welt – факельное шествие немецких солдат перед бундестагом понравилось не всем

17.03 / ВАКС приговорил к трем с половиной годам тюрьмы судью за взятку в $10 тыс.

24.06 / Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в Сирии

20.03 / Премьер-министр Франции привился вакциной AstraZeneca от COVID-19

11.07 / “Закончил курс антидепрессантов”. Melovin рассказал, что страдает от панических атак

01.12 / Ставнийчук заявила, что к формированию состава Высшей квалификационной комиссии судей хотят привлечь иностранных экспертов

24.07 / Стали известны результаты ДНК-теста сына Децла

07.11 / Словакия частично закрывает границу с Украиной

02.12 / Пашинян на саммите ОДКБ заявил о приоритете вопроса обмена пленными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика