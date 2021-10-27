 

“Горячо. Получай мама”. Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сделала селфи в комбинезоне без бюстгальтера

27.10.2021, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для селфи она позирует дома перед зеркалом в полный рост. На одном из фото она с близкого расстояния показывает язык.

“Сейчас я одета только в комбинезон”, – подписала публикацию 33-летняя Румер.

“Дива”, – прокомментировал фотографии tombazanteoficial.

“Что ж, я бы тоже его носила, если бы он смотрелся на мне так же хорошо. Горячо. Получай, мама”, – написала mercedes.yvette.

“Сладкая”, – оставил комментарий corsairs2005.

View this post on Instagram

A post shared by Rumer Willis (@rumerwillis)

Контекст:

Актриса Румер Уиллис родилась 16 августа 1988 года в городе Падьюка (штат Кентукки, США). Ее назвали в честь британской новеллистки Румер Годден. Румер дебютеровала в кино в семилетнем возрасте в фильме “Тогда и сейчас”.

В марте 2020 года Румер Уиллис одержала победу в американском шоу “Танцы со звездами” (Dancing with the Stars). Она выступала в паре с профессиональным танцором Вэлом Чмерковским – братом Максима Чмерковского, который сегодня является судьей нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

У Румер есть две младших сестры – Скаут ЛаРу Уиллис и Талула Белль Уиллис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар

15.05 / В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы

24.03 / Парламент Армении отменил военное положение в стране

13.08 / В Одесской области трое полицейских погибли в ДТП

10.10 / Более 700 спутников в космосе — Маск анонсировал пробный запуск глобального интернета

24.01 / Россиянам на акциях протеста нужно требовать прекратить оккупацию Крыма – Чубаров

15.02 / ВСУ оставил без движения иск телеканала ZIK: средства на оплату судебного сбора не поступили на казначейский счет

14.05 / “Оно того стоит”, “Спасибо за идею”. Комаровский рассказал, чем пожертвовал ради “живописного” фото в одуванчиках

10.02 / В «Яндексе» начнет работать сервис безналичных расчетов Yandex Pay

23.05 / После стрельбы на запрещенном концерте в США погибла девочка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика