Исчезновение летчика ВВС США Уильяма Шаффнера после того, как он отправился в погоню за НЛО

50 лет назад пилот ВВС США Уильям Шаффнер вылетел с британской военной базы в сторону Северного моря.

Вскоре его самолет пропал, а через несколько недель был обнаружен затонувшим на дне моря. Тело пилота в самолете отсутствовало, при этом кабина пилота была не повреждена и плотно закрыта, что породило множество теорий заговора.

Самая популярная гласила, что Шаффнера похитили пришельцы, ведь он отправился не в тренировочный полет, а пытался настичь странный объект, что был виден на радаре.

28-летний Уильям Шаффнер находился на британской базе по обмену и летал на истребителе BAC Lightning в составе 5-й эскадрильи RAF на базе RAF Бинбрук. Официальный отчет гласил, что пилот погиб в результате несчастного случая.

Вечером 8 сентября 1970 года военный радар заметил неопознанный объект над Северным морем и Шаффнер как раз был на дежурстве, поэтому он взлетел, чтобы следить за этим объектом. Его позывной был “Фокстрот 94”.

Загадочный объект был отслежен в 21.30 станцией раннего предупреждения RAF Fylingdales и радиолокационной станцией USAF на авиабазе Thule в Гренландии, а также радарной базой Cheyenne Mountain Complex в Колорадо-Спрингс, Колорадо. Так что это не была просто какая-то помеха в работе радара.

Шаффнер вылетел из Бинбрука на самолете Lightning XS894 в 22.06. Истребитель был вооружен двумя ракетами класса “воздух-воздух” Red Top. Неопознанный объект к тому времени летел к востоку от Уитби параллельно берегу. Его отслеживали Королевские ВВС Стэкстон Уолд в Северном Йоркшире.

После 22.30 самолет Шаффнера перестал отвечать и не вернулся на базу. Он был обнаружен на дне 7 октября 1970 года, но лишь в декабре его смогли поднять на поверхность.

Ко всеобщему удивлению, основная часть самолета выглядела внешне практически не пострадавшей. В том числе купол кабины пилота был на своем месте и был закрыт. Но самого пилота в кабине не оказалось. Его так никогда и не нашли.

Его сыновья, Гленн и Майк Шаффнер, уже много лет пытаются узнать правду об исчезновении своего отца, но все безрезультатно.

В октябре 1992 года история о загадочном исчезновении Шаффнера всплыла на поверхность, когда в газете Grimsby Telegraph были опубликованы серии статей за авторством некоего Пэта Оттера. Он утверждал, что в этом деле появились новые улики и что настоящая причина кружения британского истребителя и исчезновения пилота кроется во “внеземном визите”.

Оттер красноречиво описывал, что согласно новым доказательствам, странный объект на радаре был инопланетным кораблем. По его словам, эти сведения он получил из неназванных военных источников, которые отслеживали путь движения этого объекта вдоль побережья и за его пределами.

В одной из этих статей также указывалось, что во время своего полета Шаффнер якобы сообщал о том, что вокруг его истребителя летал “конус” и “прозрачная сфера”. И что эти объекты вызвали неполадки в оборудовании истребителя. Также там утверждалось, что загадочный НЛО летел куда быстрее истребителя и словно играл с ним в догонялки.

В конце этой газетной сенсации указывалось, что попытки расследовать дальше привели к “кирпичной стене” и что настоящая причина крушения самолета Шаффнера была специально скрыта.

В 2002 году сыновья капитана Уильяма Шаффнера, Майк и Гленн, предприняли еще одну попытку просмотреть официальные файлы о деле пропажи своего отца.

В конце концов они добились того, что эти файлы были рассекречены, однако в раскрытых документах было лишь указано, что данный инцидент был просто несчастным случаем.

Там правдоподобно объяснялось, что стеклянная кабина пилота была плотно закрыта потому, что по законам гидравлики жидкость сжимается, когда становится холодно. То есть кабина сама собой “закрылась”, когда самолет опустился на холодное дно Северного моря.

Тем ни менее, по понятным причинам, дело Уильяма Шаффнера все еще широко рассматривается и изучается уфологами и множеством любопытствующих, которых не устраивает официальная версия происшествия.