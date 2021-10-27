 

В Хакасии родился двухголовый теленок

27.10.2021, 7:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Двухголовый теленок с совершенно голым телом, что сделало его похожим на свинью, родился в селе Маткечик, Республика Хакасия, Россия.

Сообщается, что теленок родился в неназванном подворье в начале октября 2021 года.

В Хакасии родился двухголовый теленок

Редкая мутация позволила теленку дозреть до срока рождения, однако, как пишет пресса, родился он уже мертвым. При этом тяжелые роды сгубили его мать – корова умерла через несколько дней после появления теленка-мутанта на свет.

Для коровы это была первая беременность.

В соцсети попала единственная фотография теленка, изображающая его лежащим на земле с закрытыми глазами, а из двух ртов синхронно высовываются языки.

Когда факт рождения двухголового теленка попал в прессу, журналисты запросили информацию у местных властей и вскоре получили подтверждение того, что это случилось в реальности.

"Основными причинами рождения животных с генетическими отклонениями (мутациями) является изменение генома. Факторами мутациями у животных являются объекты внешней и внутренней среды. Мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях.

Мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий, а также в искусственных (экспериментальных) условиях. Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", – пояснили в пресс-службе республиканского правительства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Мнение: Польские шашки

19.12 / И зло качественное, и добро качественное

15.10 / Эксперт об ультиматуме Тихановской: Лукашенко сдадут собственные соратники

08.04 / В России хотят ввести новые льготы для малоимущих – подробности

15.12 / Британские ученые заявили о пользе простуды в борьбе с COVID-19

18.01 / Лавров обвинил США в попытке использовать пандемию для давления

11.02 / Виталий Мутко: льготная ипотека должна быть продлена, но скорректирована для россиян

25.09 / Восстанавливающаяся после болезни МакSим показала снимок в «голом» платье

23.03 / Экс-глава нацразведки США рассказал о встречах с НЛО

01.12 / Алиев предложил передать Лачин под контроль Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика