В Хакасии родился двухголовый теленок
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Двухголовый теленок с совершенно голым телом, что сделало его похожим на свинью, родился в селе Маткечик, Республика Хакасия, Россия.
Сообщается, что теленок родился в неназванном подворье в начале октября 2021 года.
Редкая мутация позволила теленку дозреть до срока рождения, однако, как пишет пресса, родился он уже мертвым. При этом тяжелые роды сгубили его мать – корова умерла через несколько дней после появления теленка-мутанта на свет.
Для коровы это была первая беременность.
В соцсети попала единственная фотография теленка, изображающая его лежащим на земле с закрытыми глазами, а из двух ртов синхронно высовываются языки.
Когда факт рождения двухголового теленка попал в прессу, журналисты запросили информацию у местных властей и вскоре получили подтверждение того, что это случилось в реальности.
"Основными причинами рождения животных с генетическими отклонениями (мутациями) является изменение генома. Факторами мутациями у животных являются объекты внешней и внутренней среды. Мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях.
Мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий, а также в искусственных (экспериментальных) условиях. Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", – пояснили в пресс-службе республиканского правительства.
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