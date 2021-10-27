В Хакасии родился двухголовый теленок

Двухголовый теленок с совершенно голым телом, что сделало его похожим на свинью, родился в селе Маткечик, Республика Хакасия, Россия.

Сообщается, что теленок родился в неназванном подворье в начале октября 2021 года.

Редкая мутация позволила теленку дозреть до срока рождения, однако, как пишет пресса, родился он уже мертвым. При этом тяжелые роды сгубили его мать – корова умерла через несколько дней после появления теленка-мутанта на свет.

Для коровы это была первая беременность.

В соцсети попала единственная фотография теленка, изображающая его лежащим на земле с закрытыми глазами, а из двух ртов синхронно высовываются языки.

Когда факт рождения двухголового теленка попал в прессу, журналисты запросили информацию у местных властей и вскоре получили подтверждение того, что это случилось в реальности.

"Основными причинами рождения животных с генетическими отклонениями (мутациями) является изменение генома. Факторами мутациями у животных являются объекты внешней и внутренней среды. Мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях.

Мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий, а также в искусственных (экспериментальных) условиях. Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", – пояснили в пресс-службе республиканского правительства.