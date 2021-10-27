Названы условия для снижения платы за услуги ЖКХ

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27.10.2021, 7:26, Разное
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Эксперт Сергей Минко уверен, что россияне имеют право на получение жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. В случае получения услуг, не соответствующих установленной норме, граждане могут запросить перерасчет и добиться снижения оплаты ЖКХ.

В комментарии агентству “Прайм” гендиректор ПАО “Городские инновационные технологии” напомнил, что отопление в жилых домах должно быть включено после того, как температура на улице в течение пяти дней не превышает восьми градусов Цельсия – отклонения от этого срока в большую сторону не предусмотрены. К тому же, качественно работающее отопление предполагает не слегка теплые трубы: температура в комнате должна достигать 18 градусов, а в угловых жилых помещениях это значение должно быть еще на два градуса выше.

Если данные условия не соблюдаются, жильцы дома должны обратиться в управляющую компанию, а там – устранить все неполадки. В том случае, если это сделано не было, граждане не обязаны платить за услуги низкого качества и могут потребовать перерасчет.

Специалист также напомнил, что закон допускает короткие перерывы в работе отопительной системы, однако все более-менее продолжительные перебои дают полное право плательщикам требовать перерасчет, который должен быть учтен уже в следующей квитанции. При ненадлежащей работе системы отопления плата за эту услугу должна быть снижена на 0,15% за каждый час. Также имеет значение, как сильно температура в помещении отклонилась от нормы. Здесь действуют такой же тариф. Таким образом, если в квартире в течение трех часов температура была на три градуса ниже нормы, то с жильцов должно взиматься на 1,35% меньше обычной суммы.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как изменится оплата ЖКХ при новых тарифах.



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