 

Политолог Корнилов: Зеленский пошел по стопам Януковича

27.10.2021, 7:26, Разное
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В недавнем интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что выступает за жесткую президентскую республику в стране. По его мнению, в таком случае всегда есть ответственный человек, который осознает, на что он идет и зачем. Политик напомнил, что в Незалежной, согласно конституции, действует парламентско-президентская республика, а значит, главу государства должны избирать члены парламента.

Заявление Данилова прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов. В эфире передачи “Вечер с Владимиром Соловьевым” эксперт обратил внимание на цикличность событий на Украине. Мол, после введения президентской республики свергают ненавистного президента, а когда вводят парламентскую – новый глава государства ее отменяет и вводит президентскую.

По словам Корнилова, действующий украинский лидер Владимир Зеленский делает ровно то же, за что судят в Незалежной бывшего президента Виктора Януковича. То есть вновь наблюдается узурпация власти. “Вот и вся ответственность”, – подытожил политолог.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что рейтинг Владимира Зеленского вновь обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что президент копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.



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