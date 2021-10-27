Риск развития синдрома Гийена-Барре после вакцинации в 3,8 раза ниже, чем после COVID-19



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Большинство пациентов со средним и тяжелым COVID-19 испытывают хотя бы один неврологический симптом, а в редких случаях диагностируется синдром Гийена-Барре, когда иммунная система начинает атаковать собственные нервные клетки. Это приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу. Однако подобные осложнения бывают и после вакцинации.

Чтобы сопоставить риски развития таких состояний после COVID-19 и вакцинации, исследователи из Оксфордского университета проанализировали данные более 32 миллионов британцев, получивших хотя бы одну дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca. В этой когорте свыше 1,8 миллиона человек перенесли коронавирус до вакцинации.

По оценкам исследователей среди привитых частота развития синдрома Гийена-Барре составила 38 случаев на 10 миллионов человек. Среди тех, кто перенес COVID-19 — в 3,8 раза больше: 145 случаев на 10 миллионов.

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«Эти неврологические осложнения были очень редкими, но осведомленность о них очень важна во время массовой вакцинации по всему миру», — сообщили авторы исследования.

Они отметили, что первоначальные клинические испытания вакцин были недостаточно масштабными для того, чтобы можно было выявить очень редкие неврологические нарушения.

Ученые также обнаружили потенциальную связь между вакцинацией препаратом Pfizer и развитием геморрагического инсульта, однако признали, что для окончательных выводов пока недостаточно данных.

По словам авторов, все побочные эффекты вакцинации абсолютно несопоставимы с многочисленными осложнениями коронавируса. В частности, ученые обнаружили в когорте переболевших такие нарушения, как паралич Белла, субарахноидальное кровоизлияние, энцефалит, миастению.