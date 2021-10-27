Озеро Соболхо, где пропадают люди и животные

Исследователи считают, что под ним существует целая сеть каналов.

На официальной странице правительства Бурятии во «ВКонтакте» появился пост, посвящённый озеру Соболхо. Оно находится недалеко от села Домна в Еравнинском районе.

– Местные жители сторонятся этого места. В народе ходит немало слухов и легенд, как в озере бесследно пропадали люди. Природный объект действительно уникален. Площадь водной поверхности небольшая, однако во многих местах невозможно измерить глубину, – говорится в публикации. – Учёные использовали различные способы определить расстояние до дна. Если измерения удавались, то глубина была равна высоте многоэтажки, что несвойственно небольшим водоёмам.

В большинстве же случаев приборы не смогли определить дно. Исследователи считают, что под Соболхо существует целая сеть каналов, а привести к гибели людей и животных могли сильные подводные течения.

Про Соболхо мы подробно рассказывали минувшей весной. Жители Еравны называют его и «бермудским треугольником», и «местным Лох-Нессом», и «бездонным», и даже «озером-убийцей». Всё потому, что оно действительно окутано неразгаданными тайнами. Уже не один человек и не одно животное становились жертвами маленького загадочного водоёма. Казалось бы, такое бывает. Но то, что происходит с Соболхо, не вселяет ничего, кроме ужаса – утопленников находят за десятки километров от озера, а по ночам от него исходит таинственное розовое свечение.

Более десяти лет назад история Соболхо заинтересовала учёных Сибирского отделения РАН. Его бездонность специалисты объясняют особым строением земной коры в этой области. Здесь находятся разломы, образовавшиеся из-за бушевавших столетия назад вулканов. Исследователи предполагают, что дно гораздо шире самого озера и там есть течения, которые больше похожи на обычные реки, но только под землёй. И эти подводные каналы соединяют Соболхо с другими водоёмами.

Возможно, этим и объясняется одна из главных загадок – почему тела утонувших людей и туши коров находят совершенно в других местах. Возможно, речь идёт о целой сети подводных тоннелей, пещер и даже галерей, число которых может доходить до десятков, а то – и сотен. Местные вспоминают, как в середине 90-х одному из водолазов удалось проникнуть из Соболхо в другое озеро по подводному каналу. При этом он едва не заблудился среди множества подводных дорог.