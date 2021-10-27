ТОФ пообещали новые атомные подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М»

Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М», сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский.

«Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок – два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», – приводит слова Наварского ТАСС.

Как сообщил контр-адмирал, на ТОФ поступят обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Новые крейсеры «Борей-А» являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия. Также он сообщил, что для ТОФ строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» – «Новосибирск» и «Красноярск».

По словам Наварского, строительство причальной инфраструктуры для новых атомных подлодок находится на завершающем этапе. «К концу года мы все закончим. Уже причальный фронт полностью готов к приему новых кораблей», – сказал он. По словам Аркадия Наварского, современная инфраструктура позволяет обеспечивать подводные лодки, которые находятся в базе, всеми энергосредами (электричество, вода, кислород и т. д).

В боевом составе ВМФ РФ находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».

В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся семь многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 и 885М «Ясень» и «Ясень-М». Головная АПЛ проекта 885М «Казань» вошла в состав ВМФ РФ 7 мая. В марте стало известно, что первая серийная АПЛ проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ РФ в конце 2021 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».