Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копеек, курс евро вырос на 5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копеек и составил 69,5675 рубля. Курс евро вырос на 5 копеек и составил 80,65 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро.