 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

27.10.2021, 6:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копеек, курс евро вырос на 5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копеек и составил 69,5675 рубля. Курс евро вырос на 5 копеек и составил 80,65 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро.



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