 

Заполнить украинскую газотранспортную систему могут только марсиане – эксперт Пикин

27.10.2021, 6:40, Разное
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На днях глава “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко предложил увеличить транзит газа через свою ГТС в Евросоюз до 55 миллиардов кубометров на специальных условиях. Он уточнил, что эти объемы соответствуют мощности “Северного потока – 2”, а также допустил снижение транзитных тарифов.

Сергей Пикин считает, что ни одна страна, кроме России, не имеет возможности обеспечить ГТС Украины дополнительный транзит газа. Однако “Газпром”, по мнению эксперта, вряд ли решится заполнять украинские трубы сверх установленных контрактом объемов, даже если тарифы будут ниже. Мол, Москве все-таки будет выгоднее пустить топливо по “Северному потоку – 2” – более современному, надежному и короткому газопроводу.

Пикин отметил, что украинцы опоздали со своим предложением более чем на 10 лет. По словам директора Фонда энергетического развития, о дешевом транзите надо было вести речь еще тогда, когда о строительстве “Северного потока – 2” только говорили. Сейчас же заполнить украинскую ГТС “смогут разве только марсиане”, подытожил эксперт.

Ранее главный редактор аналитического журнала “Геоэнергетика Инфо” Борис Марцинкевич объяснил, почему на Украине решили предложить скидку на транзит газа в Европу.



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