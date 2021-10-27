 

Молдова договорилась с нидерландской Vitol о поставке 1 млн кубомеров газа

27.10.2021, 6:38, Разное
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Компания Vitol из Нидерландов выиграла тендер на поставку в Молдову 1 млн кубометров природного газа. Об этом сообщается в фейсбуке молдавского Агентства публичной собственности.

Там уточнили, что газ доставят в Молдову завтра. Тендер был запущен молдавской госкомпанией Energocom.

Накануне министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил, что страна договорилась с польской PGNiG о пробных поставках тех же объемов. Это была первая покупка Молдовой газа не из России.

Новые контракты Кишинев заключает на фоне отсутствия договоренностей о поставках с российским «Газпромом». Спыну уточнял, что переговоры с ним продолжаются.

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СМИ на прошлой неделе сообщили, что российско-молдавские переговоры по поставкам газа, прошедшие у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, закончились безрезультатно. По их данным, РФ предложила Молдове скидку размером 25%, но представители последней настаивали на 50%, ссылаясь на нехватку средств. После этого «Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдову, если она не выплатит долг — в компании сообщили, что он составляет 709 млн долларов.

Газопровод «Ямал–Европа». Фото: EPA-EFE

В прошлую пятницу парламент Молдовы проголосовал за введение на 30 суток режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Он действует с 22 октября по 20 ноября. «Молдовагаз» обращался к населению и агентам с просьбой экономить газ для смягчения последствий кризиса.

Источник: Новая газета



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