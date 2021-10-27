Привитые от гриппа пациенты с COVID-19 реже сталкиваются с осложнениями после операций



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О том, что вакцинация от гриппа может потенциально защитить от заражения и осложнений COVID-19, заговорили еще в первый год пандемии — данные в пользу этой гипотезы поступали из Италии, США и Великобритании. Ученые из Университета Майми решили выяснить, может ли ежегодная прививка защитить пациентов с коронавирусом, которым необходима хирургическая операция. Это очень важно, поскольку риск тромбообразования среди этих людей на 90% выше, а вакцинация от COVID-19 им не всегда доступна по состоянию здоровья.

Ученые воспользовались данными обновляемой международной базы EMR (TriNetX Inc), в которую вносится информация о хирургических пациентах со всего мира. Для исследования были отобраны данные 44 тысяч больных, которые заразились COVID-19 до или после вмешательства. Их разделили на две когорты: половина была привита от гриппа в течение предыдущих месяцев, вторая — нет.

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Исследователи обнаружили, что у привитых пациентов значительно реже развивался сепсис, тромбоз глубоких вен, инфаркт миокарда, у них был ниже риск расхождения швов.

«Дополнительные существенные различия, предполагающие возможный защитный эффект вакцины против гриппа, включали снижение вероятности инфекции во время операции, инсульта, артралгии, пневмонии и смерти», — сообщили ученые.

Авторы исследования подчеркнули, что им удалось найти связь вакцинации от гриппа и снижением риска осложнений в этой группе пациентов, но четких доказательств этому пока нет.

«Прививка от гриппа ни в коем случае не заменяет вакцинацию против COVID-19. Мы настоятельно рекомендуем всем получить вакцины против гриппа и COVID-19 в этом году в соответствии с действующими рекомендациями», — цитирует Reuters Сьюзан Тагиофф (Susan Taghioff), ведущего автора исследования.