Избегать ответов на вопросы СМИ — шутка Байдена задела прессу за живое

Посещая одну из начальных школ Нью-Джерси, президент Джо Байден пошутил, что в его обязанности входит избегать вопросов журналистов, которые повсюду его сопровождают, пишет Fox News. Телеканал напоминает, что на своём сайте Байден не только неоднократно игнорировал вопросы журналистов, но даже выходил из себя, общаясь с прессой.



Reuters

Американский лидер Джо Байден в шутку заявил ученикам начальной школы, что одна из его обязанностей на посту президента — «избегать» ответов на вопросы журналистов, пишет Fox News.

Заканчивая выступление в одном из классов начальной школы Ист-Энд в Нью-Джерси, Байден остановился и указал на представителей прессы в комнате, отметив, что они повсюду его сопровождают.

«Ребята, спасибо, что позволили мне прийти к вам в класс. Благодарю вас. Господин президент, вы должны поговорить со мной о том, что такое быть президентом. Как президент, видите всех этих людей здесь? Они всё время с вами. Они задают вам всевозможные вопросы, и иногда вы пытаетесь придумать, как избежать ответов на них», — обратился Байден к одному из учеников, рассмеявшись.

Biden jokes with a student at East End Elementary in NJ that he has to figure out how to avoid answering questions when he’s president. pic.twitter.com/RRoV15BNVf

— The Recount (@therecount) October 25, 2021

Как напоминает Fox News, с момента вступления в должность Байден часто подвергался критике за ограничение доступа СМИ и излишнюю шаблонность. Президент неоднократно признавался, что позволял журналистам задавать вопросы исключительно по заранее утвержденным спискам или получал инструкции и вовсе не отвечать на вопросы.

«Я не должен отвечать на вопросы, но продолжайте», — заявил Байден во время посещения штаб-квартиры Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, после того как на Луизиану обрушился ураган «Ида». Однако когда глава Белого дома услышал, что вопрос касается вывода войск из Афганистана, он отказался отвечать.

В ряде случаев Байден вообще не обращался к прессе, в том числе во время важных брифингов, например после выступления по вопросу вывода войск США из Афганистана. За последние несколько недель Байден также избегал общения с прессой по вопросам растущего уровня инфляции или кризиса системы снабжения.

Кроме того, при общении с журналистами Байдену случалось выходить из себя, пишет Fox News. В частности, на пресс-конференции по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным Байден, недовольный подтекстом вопроса, предложил журналистке CNN Кейтлан Коллинз сменить профессию.

«Ещё раз, я не уверен, что он изменит своё поведение. Что, чёрт возьми? Что ты всё время делаешь?» — прокричал Байден, добавив, что Коллинз «не тем занимается».

Комментарии читателей на сайте Fox News:

Themilkhasgonebad: Трамп был настолько открытым, что избиратели Консервативной партии часто считали, что это повлияло на его шансы, привлекая СМИ и социальные сети. Байден — наименее открытый президент со времён изобретения телефона. Но почему-то врагом прессы был Трамп, а Байден — их герой.

nonsequiter481: Не помню, чтобы у предыдущего президента были проблемы с ответами на вопросы СМИ. Возможно, они не получали тех ответов, которые хотели услышать, но он отвечал на вопросы.

Chusker66443: Отличный урок для детей, Джоуи. Научи их не отвечать на вопросы, если они не хотят. Это поможет им далеко продвинуться в жизни.

lastamericanstanding298: Забудьте о защите страны и построении сильной экономики, первостепенная задача Байдена — не отвечать на вопросы.

ceejay123: Помните, когда у нас были низкие цены на газ, низкая инфляция, низкие счета за электроэнергию, низкие цены на продукты питания, низкий уровень безработицы и безопасная граница? Всё изменилось к худшему девять месяцев назад.