 

На Украине вандалы снесли два советских памятника

27.10.2021, 6:14, Новости дня
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Минувшей ночью сразу в двух городах Полтавской области Украины неизвестные вандалы снесли два памятника. Как передаёт «Корреспондент», были повреждены монумент Василию Чапаеву и памятник комсомольцам. Украинские правоохранители выясняют детали произошедшего.


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В городе Лубны Полтавской области в ночь на 26 октября неизвестные снесли памятник участнику Первой мировой и гражданской войны Василию Чапаеву, передаёт «Корреспондент».

Монумент должны были давно демонтировать, однако в 2015 году он был переименован в памятник чапаевской дивизии и остался стоять.

Также, отмечает издание, в городе Лохвица минувшей ночью был снесён памятник комсомольцам. Правоохранители выясняют детали произошедшего.



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