 

Дуров анонсировал запуск рекламных сообщений в Telegram

27.10.2021, 6:04, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ мессенджере Telegram вскоре появится сервис официальных рекламных сообщений. Благодаря этому мессенджер сможет дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Скоро в каналах Telegram впервые появятся официальные рекламные сообщения. Большинство пользователей едва ли заметит это изменение <…> Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», – написал он в своем Telegram-канале.

Дуров пояснил, что рекламные сообщения не будут показываться в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет лишь крупные каналы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны компании

«Для показа рекламы не будут использованы личные данные. Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей», – добавил Дуров.

Он отметил, что официальные рекламные сообщения будут намного более комфортными для пользователей, чем реклама, которую сейчас публикуют в каналах сами владельцы.

По словам основателя мессенджера, в рекламных сообщениях будут допускаться только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.



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