Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский стал визуализацией коррупции

Эксперт считает, что финансирование “опроса

Зеленского” партией “Слуга народа” не что иное, как грубое нарушение закона и коррупция в особо крупных размерах. Черновол задался вопросом: где результаты, оценка опроса и деньги?

По словам экс-депутата Рады, эта тема стала криминальной. Он заявил, что партия дала президенту Украины взятку на

проведение его опроса, а он ее принял.

Более того, эксперт добавил, что украинский лидер в мировых СМИ стал практически воплощением

воровства и взяточничества. “Зеленский стал

визуализацией коррупции”, – заключил Тарас Черновол.

Как писали “Дни.ру”, рейтинг Владимира Зеленского вновь обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что президент Незалежной копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.

Напомним, еще месяцем ранее Владимира Зеленского поддерживали 33,3% украинцев, а во время президентских выборов два года назад за него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Очевидно, что многие жители Украины разочаровались в политике.