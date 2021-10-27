Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский стал визуализацией коррупции
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Эксперт считает, что финансирование “опроса
Зеленского” партией “Слуга народа” не что иное, как грубое нарушение закона и коррупция в особо крупных размерах. Черновол задался вопросом: где результаты, оценка опроса и деньги?
По словам экс-депутата Рады, эта тема стала криминальной. Он заявил, что партия дала президенту Украины взятку на
проведение его опроса, а он ее принял.
Более того, эксперт добавил, что украинский лидер в мировых СМИ стал практически воплощением
воровства и взяточничества. “Зеленский стал
визуализацией коррупции”, – заключил Тарас Черновол.
Как писали “Дни.ру”, рейтинг Владимира Зеленского вновь обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что президент Незалежной копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.
Напомним, еще месяцем ранее Владимира Зеленского поддерживали 33,3% украинцев, а во время президентских выборов два года назад за него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Очевидно, что многие жители Украины разочаровались в политике.
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