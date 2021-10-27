День Параскевы Грязнухи: что нельзя делать 27 октября

27 октября 2021 года верующие отмечают церковный праздник и вспоминают хранительницу женских традиций и народную целительницу Параскеву Сербскую.

Жила Параскева в X веке недалеко от Константинополя. После смерти родителей она все свое наследство раздала бедным и переехала в город, став монахиней. Позже Праскева ушла из монастыря и стала жить отшельницей в Иорданской долине. Святые мощи Праскевы сделали много чудес.

В народе церковный праздник 27 октября называют Параскевой-трепальницей, потому что с этого дня женщины начинали мять и трепать лен. Стирать в этот день нельзя, а шить можно.

Если этот православный праздник выпадал на пятницу, Праскеве молились беременные женины о легких родах и здоровье малыша.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

нельзя смеяться и веселиться. Кто смеется на Праскеву, тот в старости много плачет, гласит народная примета

нельзя работать в поле и огороде

в этот православный праздник нельзя убираться в доме и делать грязную работу. Иначе привлечешь неприятности в дом и навлечешь болезни на семью.

нельзя садиться за прялку, но шить можно

ПРИМЕТЫ НА 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Если на улице грязно и сыро, значит через четыре недели придет зима. Усеянное сияющими звездами небо 27 октября говорит о плодородии и урожае в грядущем году. Если на дворе наперебой кричат вороны, жди оттепели.

Праздник 27 октября называют в народе также Праскевой Грязнихой, так как в этот день на улице как правило грязь и ненастная погода.