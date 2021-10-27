 

«Возмущены чрезмерным рвением прокуратуры»

27.10.2021, 5:44, Разное
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Представители научного сообщества обратились в поддержку ректора Шанинки Сергея Зуева: вот их подписи.

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. 12 октября полиция пришла за Зуевым прямо в больницу, куда он попал с гипертоническим кризом. После этого многочасовые допросы, ночь в ИВС, а на следующий день следствие просило арестовать ученого. Однако суд назначил Зуеву домашний арест. Такое решение не устроило прокуратуру.

Представители ведомства в своей жалобе потребовали изменить Зуеву меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Адвокаты и его родные уверены, что Зуев не сможет находиться в условиях СИЗО по медицинским показаниям.

Перевод ученого в изолятор может резко ухудшить его состояние. За этот год он перенес три серьезные операции. Буквально на днях, 20 октября, Зуев был снова экстренно госпитализирован с инфарктом миокарда, на следующий день по результатам обследования его прооперировали. Представители научного сообщества переживают за судьбу ректора Шанинки и опубликовали в его поддержку открытое письмо на сайте «Троицкого варианта».

Заседание о рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры состоится уже в эту среду, 27 октября, в Мосгорсуде.

Сергей Зуев. Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Генеральному прокурору Краснову И.В.

Мы очень обеспокоены позицией и действиями прокуратуры в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Эдуардовича Зуева.

Тверской районный суд г. Москвы 13 октября уже избрал для Сергея Эдуардовича одну из самых строгих мер пресечения — домашний арест. Сергей Эдуардович не стал обжаловать это решение, показывая свою готовность конструктивно взаимодействовать с правоохранительными органами. Несмотря на это, прокуратура вышла с апелляционным представлением на решение Тверского суда, выразив с ним несогласие.

Многочисленные поручители Сергея Эдуардовича Зуева, так же как и мы, убеждены в его безупречной академической и общественной репутации и глубокой человеческой порядочности, что не позволяет верить в его причастность к какому бы то ни было хищению.

Но даже если не учитывать содержательную сторону вопроса, столь явное игнорирование прокуратурой обстоятельств, в которых Сергей Эдуардович сейчас находится, вызывает тревогу за его жизнь и естественное возмущение чрезмерным профессиональным рвением прокуратуры.

Зуеву 67 лет, по результатам многочисленных медицинских заключений ему поставлен целый ряд серьезных диагнозов, в том числе гипертоническая болезнь III стадии, исключающая заключение под стражу; нестабильная стенокардия.

20 октября Сергей Зуев был экстренно госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. На следующий день его прооперировали — врачи провели стентирование передней нисходящей артерии сердца. Эта операция у него — третья по счету только за последний год: в январе он перенес операцию по снижению риска инсульта головного мозга, связанного с поражением сосудов на фоне длительной гипертонии; в августе — бедренно-подколенное шунтирование на правой ноге.

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Совершенно очевидно, что в этих обстоятельствах заключение его под стражу не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления, имеющим все признаки пытки. И это происходит после того, как Сергей Эдуардович добровольно являлся на все следственные действия, не скрывался от правоохранительных органов и не нарушал условий домашнего ареста.

Мы обращаемся к Вам, уважаемый Игорь Викторович, с просьбой восстановить интересы законности и правосудия и дать соответствующему прокурору указание отказаться от поданного им апелляционного представления.

ПОДПИСИ

Источник: Новая газета



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