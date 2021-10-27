 

Меркель уведомили об отставке, но попросили пока остаться

27.10.2021, 5:20, Новости дня
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил уведомления об отставке канцлеру Германии Ангеле Меркель и министрам её правительства, пишет Das Erste. 16-летний период правления уходящей главы ФРГ он назвал «одним из самых значимых в истории республики» и поблагодарил её за проделанную работу. Впрочем, Штайнмайер попросил её пока остаться и продолжить выполнять свои обязанности, так как новое правительство ещё не сформировано.


Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил уведомления об отставке министрам уходящего правительства, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, пишет Das Erste. До этого он попросил их продолжить исполнять свои обязанности, пока не будет сформирована новая коалиция.

В своей речи Штайнмайер выразил благодарность и уважение Меркель и её правительству за проделанную работу. Он сказал, что её «канцлерство было одним из самых значимых в истории республики». Период её правления оказал определяющее влияние на саму страну и её образ в мире, добавил президент. По его словам, Меркель смогла завоевать почтение, уважение и даже симпатию к ФРГ в Европе и за её пределами, а главное — она смогла завоевать доверие граждан самой Германии. «Её решения внушали ощущение безопасности и гарантии», подчеркнул Штайнмайер.

При этом на период правления Меркель выпало большое количество испытаний, напомнил президент. Финансовый и экономический кризисы, кризис евро, миграционный кризис, когда ей хватило смелости взять на себя ответственность за жизни сирийских беженцев, стремящихся в Германию. На заключительном же этапе её канцлерства случилась пандемия коронавируса. По словам Штайнмайера, борьба с COVID-19 потребовала от Меркель и её правительства особой ответственности, силы и серьёзности. К тому же на этом фоне углубился раскол внутри общества, и нужно было постоянно поддерживать баланс интересов, что на фоне происходящего в стране было особенно трудно. 



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