 

Моргенштерна пригласили в Музей Победы

27.10.2021, 5:10, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеМузей Победы в Москве пригласил на экскурсию рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) после его слов о ненужности праздновании Дня Победы, сообщил директор учреждения, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник.

«Гиды проведут его по экспозициям и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, что была отдана народом за Победу», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы музея. 

По словам Школьника, сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяют погрузиться в события тех лет.

«Надеюсь, что его мнение о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится, ведь без знания прошлого нет и будущего», – добавил он. 

Напомним, Моргенштерн сообщил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами. Позже рэп-исполнитель извинился за свои слова, заявив, что СМИ вырвали фразу из контекста.

Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проводит проверку высказываний Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона. Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что Моргенштерн готов дать объяснения следователю по поводу своих высказываний о праздновании Дня Победы. 



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