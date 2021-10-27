США выступили за переход Судана к «демократии под руководством гражданских лиц»

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой распущенного армией правительства Судана Абдаллой Хамдуком после освобождения политика военными и сообщил о поддержке перехода республики к «демократии под руководством гражданских лиц», сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«Госсекретарь [США] приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и вновь призвал военных Судана отпустить всех гражданских лидеров, находящихся под стражей, а также обеспечить их безопасность», – приводит текст заявления Госдепа США ТАСС.

«Он также выразил глубокую обеспокоенность продолжающимся захватом военными власти и повторил, что вооруженным силам необходимо проявлять сдержанность и избегать насилия в отношении участников демонстраций», – сообщил Госдепартамента. Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают в Судане «переход к демократии под руководством гражданских лиц».

Ранее глава распущенного армией правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя чуть более суток после задержания. Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана подтвердила возвращение политика в резиденцию.

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности. Перед обсуждением Судана в СБ ООН РФ напомнила о перевороте на Украине, призвав позволить народу самостоятельно давать оценку событиям в республике.

Журналист-международник Аббас Джума отмечал, что произошедшее в Судане открывает для Москвы коридор возможностей, в том числе для строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ, так как «с теми руководителями, которых сейчас арестовали, РФ договориться было невозможно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что переворот в Судане сулит России, которая рассчитывает закрепиться в этой стране?