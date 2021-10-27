 

Бельгия ввела QR-коды для доступа в рестораны и кинотеатры

27.10.2021, 5:10, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПравительство Бельгии в рамках ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса ввело QR-коды для доступа в рестораны, развлекательные и спортивные учреждения по всей стране, сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

«Мы переживаем резкий рост количества заражений, за минувшую неделю их число увеличилось на 70%, среднесуточное число зафиксированных новых случаев составляет 5,3 тыс. Если бы не вакцинация, ситуация в наших больницах была бы катастрофической. В этих условиях необходима консолидация антиковидных мер на федеральном уровне», – приводит слова политика ТАСС.

По официальным данным, в Бельгии двумя дозами в настоящий момент вакцинированы 74% граждан старше 18 лет, уже началась вакцинация детей от 12 до 18 лет.

Де Кроо подчеркнул, что вакцинация остается «очень эффективным средством борьбы с пандемией – она сокращает число госпитализаций на 70% и количество летальных исходов на 90%». За последнюю неделю в Бельгии среднесуточное число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 56% – до 115, число летальных исходов увеличилось на 13% – до 13 в сутки.

Главной новой мерой по борьбе с пандемией стало распространение на всю территорию страны QR-кодов, которые ранее были введены только в Брюссельском федеральном регионе. В Брюсселе уровень вакцинации населения самый низкий по стране, полностью привиты здесь 67% взрослого населения.

С 1 ноября электронные ковид-пропуска будут использоваться также в южной франкоязычной Валлонии и в северной нидерландскоязычной Фландрии. Ходить в рестораны, концертные залы, кинотеатры, театры и спортивные залы, а также посещать пациентов больниц бельгийцы отныне смогут только в трех случаях: если они вакцинированы двумя дозами не менее двух недель назад, если они переболели COVID-19 за последние полгода или если они сдали ПЦР-тест с отрицательным результатом в течение последних 72 часов.

Во Фландрии, власти которой в октябре отменили ношение масок в закрытых помещениях, их использование вновь становится обязательным. Контроль за ношением масок ужесточается на всей территории страны. Всем предприятиям и учреждениям настоятельно рекомендовано перевести своей персонал на удаленную работу, однако эта мера пока не носит обязательного характера. Власти отметили, что Брюссель пока не рассматривает введение нового локдауна, однако пристально следит за развитием ситуации.

Ранее бельгийский ученый предупредил о неизбежности начала четвертой волны распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в Европе.

В конце марта суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за «отсутствия законодательной базы».



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