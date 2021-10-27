Мнение: ЖЖ и Телеграм включены в реестр соц.сетей

ЖЖ и Телеграм включены в реестр соц.сетей сформированный Роскомнадзором, куда уже входят ряд соц.сетей.

Это само собой влечет за собой последствия.

С 1 февраля этого года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленные на мониторинг информационных ресурсов, так называемый закон «о самоконтроле социальных сетей». В соответствии с ним, владельцы интернет-площадок, на который пользователи создают страницы на русском языке (а также языках, которые признаны официальными на территории субъектов) и чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, находящихся в стране, должны будут не допускать использование своего ресурса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной специально охраняемой законом тайны, распространения материалов, содержащих публичные призывы к терроризму или оправдывающих его, пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, а также материалов, содержащих нецензурную брань.

Кроме того, владельцы соцсетей должны будут не допускать распространение информации, которая порочит гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями, а также выявлять и блокировать запрещенную в России информацию:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/09/2021/614b67b29a79470078b61a1d

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1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента. В ситуациях, когда быстрота реагирования имеет ключевое значение для безопасности граждан, соцсети будут руководствоваться требованиями закона о самоконтроле.

Закон обязывает интернет-ресурсы размещать Правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей.

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73860.htm – цинк

Соответственно, еще раз напоминаю о необходимости соблюдения правил ЖЖ и действующего законодательства.

Модератору уже даны инструкции на сей счет – там где проще удалить, чем разбираться и иметь головняк с властями, будет удалять.

В остальном же, порядок модерирования никак не меняется. Плюрализм мнений никуда не денется.

В порядке пожелания – давайте поменьше мата.

PS. Относительно вопросов про применение "Байрактара" на Донбассе коротко писал в телеге (https://t.me/boris_rozhin – кому интересно подписывайтесь – там также доступны комментарии, так что сказанное выше валидно и для телеги), завтра, чуть подробнее на эту тему в ЖЖ

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