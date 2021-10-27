«Нельзя строить несвободу и построить свободу»

Как яблочник Рыбаков поспорил с экс-кандидатом в Думу от КПРФ Лобановым о судьбе российской оппозиции.

Фото: Руслан Терехов / SOTA

Проект «Пространство политики» провел в московском клубе «Китайский летчик Джао Да» дебаты экс-кандидата в депутаты Государственной думы Михаила Лобанова и председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Дискуссия коснулась вопроса о том, является ли КПРФ реальной оппозицией в современной России.

Диалог открыл Николай Рыбаков с тезисом о том, что «КПРФ — это оппозиция внутри партии Путина».

Первые шесть минут «яблочник» рассказывал о репрессивных законодательных инициативах коммунистов, среди которых упомянул «закон Димы Яковлева», законы об «иноагентах» и «нежелательных организациях», предложение вернуть смертную казнь и введение уголовной ответственности за приравнивание коммунизма к нацизму.

Николай Рыбаков. Фото: Руслан Терехов / SOTA

Лобанов в ответной реплике высказался о своем негативном отношении ко всем нынешним думским фракциям и подчеркнул, что не состоит ни в какой из партий, несмотря на то, что шел в Думу при поддержке КПРФ. Экс-кандидат заявил, что может отвечать лишь за электорат, который он консолидировал для участия в сентябрьских выборах, а за законодательные инициативы партии в прошлых созывах отвечать не может. «КПРФ, при всей критике [их действий], не закрыла возможность участвовать в [политическом] процессе», — отметил Лобанов.

Далее оппоненты задавали друг другу вопросы. Лобанов старался прояснить позицию Рыбакова, спрашивая про людей социалистических взглядов среди сторонников «Яблока», про связь Владимира Рыжкова с властью на выборах в Московскую городскую думу, а также о причинах неудачи «Яблока» на выборах. На что получал саркастические ответы Рыбакова: «Либо извиняйтесь, либо приводите доказательства», «Вы уж у себя в КПРФ определитесь, а потом у «Яблока» спрашивайте».

Рыбаков, в свою очередь, расспрашивал Лобанова об отношении к репрессивным законам, апеллируя к тому, что кандидат призывал голосовать за коммунистов по партийному списку, а значит, и несет ответственность за прошлые законодательные инициативы партии. К этому тезису демократ неоднократно возвращался в процессе дебатов. Также политик спросил Лобанова, что сделал последний, «чтобы дистанцироваться от высказываний Зюганова про захват Киева?». «Я всегда занимал антимилитаристскую позицию и ходил на антивоенные марши», — сказал Лобанов, вновь акцентировав внимание на том, что он не является членом КПРФ.

Михаил Лобанов. Фото: Руслан Терехов / SOTA

После контраргументов спикеры принялись отвечать на вопросы зрителей.

Николая Рыбакова спросили: «Почему «Яблоко» поддержало 282-ю статью УК?» Демократ считает, что эта статья нужна, но «не должна применяться по политическим мотивам».

После вопрос был к Михаилу Лобанову: зал спрашивал, «в чем выражена оппозиционность КПРФ в Думе?». Лобанов привел несколько резонансных законов последних лет, которые коммунисты не поддержали. Среди них Закон «О ФБК*», пенсионная реформа, поправки к Конституции и недавняя инициатива расследования пыток в колониях, которая была отклонена «Единой Россией». Также Михаил сделал акцент на том, что некоторые депутаты от КПРФ используют свои мандаты для активной общественной деятельности во благо граждан.

Зрители ожидаемо спросили про так называемый черный список «Яблока», в котором партия перечисляет публичных лиц, поддержавших «умное голосование». Рыбаков отказался называть его «черным», а сказал, что это просто цитаты людей, которые призывали голосовать так, как предложил Алексей Навальный. Позиция «Яблока», по его словам, к Навальному не изменилась, партия все так же не разделяет взгляды политика. Низкий результат на выборах Рыбаков связывает с нечестным подсчетом голосов.

На вопрос «почему КПРФ не закрыли, как организации Навального?» Лобанов ответил, что КПРФ — это часть системной оппозиции, которая так или иначе связана с российским политический режимом.

На идентичный вопрос Рыбаков ответил, что «Яблоко» могут ликвидировать в любой момент и гадать, почему на данный момент партия существует, он не собирается.

В завершении политикам было предоставлено заключительное слово.

Лобанов высказался об извечной проблеме российской оппозиции — отсутствии консенсуса. Политик заявил, что риторика прошедших дебатов крайне выгодна нынешней власти, так как она сегментирует общество по различным вопросам. Экс-кандидат в Думу заметил, что в последнее время он видит позитивные сдвиги внутри КПРФ, сославшись на то, что партия перестала быть изолированной от общества, как это было в 90-е, когда коммунистам было достаточно ее традиционного электората для монолитного второго места в Думе.

Рыбаков в заключительном слове сослался на сталинизм в программе КПРФ на выборах и пояснил о невозможности объединения с левыми политиками. «Нельзя объединиться людям, которые хотят построить разную страну, и думать, что они ее построят. Нельзя строить несвободу и построить свободу. Нельзя строить концлагерь и думать, что это будет прекрасный дворец пионеров».

По оценкам зрителей, победил Михаил Лобанов, набрав 51% процент голосов.

Илья Мастюков

— специально для «Новой»

*Организация признана «экстремистской» и запрещена в России.

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