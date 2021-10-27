NBC – пытаясь бороться с социальными язвами, Facebook воюет сама с собой

Как показали недавние разоблачения Facebook, сотрудники компании анализировали алгоритмы этой социальной сети и были в курсе того, что сообщения, содержащие ненависть, идут на пользу их бизнесу. Кроме того, авторы внутреннего исследования утверждали, что из сети удаляется только 5% нежелательного контента, а не 94%, как уверял Марк Цукерберг в конгрессе. Так что получается, Facebook воюет сама с собой.

На протяжении многих лет Facebook изучал практически все социальные язвы, которые растут на его платформах: от дезинформации до угроз применения насилия. Судя по недавно раскрытым документам, компания, похоже, воюет сама с собой в вопросе, что с этим делать.

В посте, который был размещён на площадке для внутреннего общения под заголовком «Что такое сопутствующий ущерб?», один сотрудник пишет, что, когда речь заходит о дезинформации, внутренние алгоритмы Facebook позволяют процветать потенциально опасному и вредному контенту. Несущие раздор посты и комментарии, предупреждали исследователи, похоже, лучше сказываются на бизнесе.

Исследователи также создали фиктивные аккаунты, чтобы выяснить, куда их приведут правила и рекомендации Facebook. Один из них намеренно читал новости консервативного толка и уже через два дня получил в рекомендованном теории заговора. Мы спросили руководителя Facebook по политике контента, можно ли уладить эти проблемы.

МОНИКА БИКЕРТ, вице-президент Facebook по политике контента: В сфере социальных сетей всегда будут вызовы. Как вы никогда не сможете прекратить злоупотребления в жизни, так вы никогда не сможете прекратить злоупотребления в сети. Но можно лучше их распознавать и предотвращать.

До тех пор, пока разоблачительница Фрэнсис Хоген не передала эти документы в комиссию конгресса по ценным бумагам и биржам, большая часть этих исследований была неизвестна публике.

ДЖЕЙКОБ УОРД, корреспондент NBC News: Почему общественность не должна знать всего того, что вы знаете о нас?

МОНИКА БИКЕРТ: Наши исследования — это не секрет. На самом деле наша программа исследований насчитывает более тысячи сотрудников. И мы публикуем сотни статей с исследованиями каждый год.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Однако в данном случае нужно было, чтобы кто-то перевернул документы, чтобы мы увидели огромный пласт того, что вы знаете, а мы не знали до этого.

МОНИКА БИКЕРТ: Некоторые исследования мы отдаём коллегам для оценки, некоторые мы делаем внутри компании, чтобы понять, как будут выглядеть наши инструменты. Некоторые из них внутрикорпоративны. Но всё же мы делимся результатами исследований по очень важным областям.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Мы изучили документы, некоторые из них очень примечательные.

Например, Марк Цукерберг заявил конгрессу:

МАРК ЦУКЕРБЕРГ, глава и сооснователь Facebook: Мы очень активно распознаём порядка 94 процентов, мне кажется, заявлений, разжигающих ненависть, которые мы в итоге удаляем.

Но внутреннее исследование свидетельствует, что из них удаляется только 5 процентов. В Facebook говорят, что это из-за разной системы подсчёта.

МАРК СТЕЙНБЕРГ, бывший сотрудник комиссии по ценным бумагам и биржам: Когда компания использует конкретные проценты, как сейчас, то в случае, если это неправда, это становится уже не чрезмерным славословием, а официальными заявлениями.

А комиссия конгресса по ценным бумагам и биржам может преследовать не только компании, но и отдельных людей.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Управляющие, Марк Цукерберг могут быть привлечены к ответственности?

МАРК СТЕЙНБЕРГ: По законам о федеральной безопасности, если комиссии конгресса по ценным бумагам и биржам удастся это доказать, то да.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Комиссия может в какой-то мере заложить основу для совершенно новых законов, которые способны изменить эту отрасль?

МАРК СТЕЙНБЕРГ: Да, и это одно из главных следствий существования законов о федеральной безопасности.

В комиссии по ценным бумагам и биржам не сказали, будут ли они открывать следствие по восьми полученным жалобам, связанным с Фрэнсис Хоген.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Как вы будете на это отвечать?

МОНИКА БИКЕРТ: Мы ответим на любые вопросы регулятора, мы не отказываемся ни от каких заявлений, что мы сделали в комиссии на данный момент, и мы рады обсуждать эти заявления.

ЛЕСТЕР ХОЛЬТ, ведущий NBC Nightly News: Джейк, на основании того, что было в документах, что, люди считают, должен сделать Facebook, чтобы всё уладить?

ДЖЕЙКОБ УОРД: Лестер, важно понимать, что это не журналисты, не сенаторы — это люди внутри компании, которые лучше, чем кто-либо, понимают данные. И они говорят, что нужно изменить что-то, что лежит в основе, вещи, которые делают Facebook таким, как он есть: лайки, репосты, то, как контент распространяется, — всё это, возможно, нужно менять.

Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.