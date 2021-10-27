 

Полицейский в Туве заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

27.10.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеГлава МВД Тувы назначил служебную проверку в отношении одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД «Улуг-Хемский», который, предположительно, заставлял своих подчиненных перед уходом в отпуск оплачивать штрафы за нарушителей.

Как информирует «Фонтанка», сотрудники собственной безопасности выявили факт неправомерных действий сотрудника Межмуниципального отдела МВД РФ «Улуг-Хемский» в рамках служебной деятельности по взысканию административных штрафов.

По данным Telegram-каналов, офицер полиции отдела поставил условие перед подчиненными: перед их уходом в отпуск нарушители должны оплатить штрафы. Если этого не сделают, то штрафы должны оплачивать полицейские из своего кармана. 

«В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – заявили в пресс-службе МВД Тувы.

Ранее в Сыктывкарском городском суде был вынесен приговор экс-главе МВД Республики Коми генерал-майору полиции Виктору Половникову по делу о взятке в размере 14 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Главы служб здравоохранения США отстаивают свой подход к борьбе с коронавирусом

23.07 / Глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США

21.07 / Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

29.12 / Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал

05.08 / Власти Италии проверят документы о продаже острова Богуслаеву. Ему могут отказать

28.06 / Стало известно, как будет работать система контроля упаковки в России

24.06 / Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

16.04 / Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России

06.05 / “Бедный ребенок”, “Подрасти и вернись в семью”. В сети комментируют поздравление Букингемского дворца, адресованное сыну принца Гарри

15.04 / Ученый рассказал о хронической форме коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика