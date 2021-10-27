Полицейский в Туве заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

Глава МВД Тувы назначил служебную проверку в отношении одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД «Улуг-Хемский», который, предположительно, заставлял своих подчиненных перед уходом в отпуск оплачивать штрафы за нарушителей.

Как информирует «Фонтанка», сотрудники собственной безопасности выявили факт неправомерных действий сотрудника Межмуниципального отдела МВД РФ «Улуг-Хемский» в рамках служебной деятельности по взысканию административных штрафов.

По данным Telegram-каналов, офицер полиции отдела поставил условие перед подчиненными: перед их уходом в отпуск нарушители должны оплатить штрафы. Если этого не сделают, то штрафы должны оплачивать полицейские из своего кармана.

«В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – заявили в пресс-службе МВД Тувы.

Ранее в Сыктывкарском городском суде был вынесен приговор экс-главе МВД Республики Коми генерал-майору полиции Виктору Половникову по делу о взятке в размере 14 млн рублей.