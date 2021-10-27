 

Германия поддержала смещенного военными премьера Судана

27.10.2021, 4:16, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеГермания считает происходящее в Судане военным путчем и продолжает поддерживать Абдаллу Хамдука как премьер-министра республики, сообщил и. о. главы МИД ФРГ Хайко Маас.

«Военный путч в Судане является катастрофическим развитием событий. Он ставит страну в опасное положение и заставляет усомниться в демократическом и мирном будущем Судана, ради чего международное сообщество приложило немало усилий», – приводит слова Мааса ТАСС.

«Я решительно осуждаю действия принимающих участие в путче военных, которые не только незаконно задержали премьер-министра Хамдука и других людей, но и применили силу против тех, кто вышел на улицы в защиту демократии в Судане», – подчеркнул и. о. министра. По его словам, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и его сторонники «не должны стоять на пути демократии».

«Премьер Хамдук и другие задержанные должны быть немедленно освобождены, а смещение гражданского переходного правительства – отменено», – сообщил Маас. «Мы по-прежнему поддерживаем граждан Судана и премьер-министра Хамдука», – подчеркнул и. о. министра иностранных дел ФРГ.

Он предупредил о том, что ситуация в Судане «будет иметь серьезные последствия для международных усилий, которые Германия в последние годы поддерживала и координировала». «Путч лишает основы эти усилия, Германия не будет их продолжать при этих условиях», – сообщил Маас, пообещав согласовать дальнейшие шаги с партнерами.

Ранее глава распущенного армией правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя чуть более суток после задержания. Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана подтвердила возвращение политика в резиденцию.

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.

Журналист-международник Аббас Джума отмечал, что произошедшее в Судане открывает для Москвы коридор возможностей, в том числе для строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ, так как «с теми руководителями, которых сейчас арестовали, РФ договориться было невозможно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что переворот в Судане сулит России, которая рассчитывает закрепиться в этой стране?



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