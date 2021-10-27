 

Россия перед обсуждением Судана в СБ ООН напомнила о перевороте на Украине

27.10.2021, 4:16, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеНарод Судана должен сам принять решение, являются ли события в республике переворотом или нет, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перед закрытым заседанием Совета Безопасности. При этом дипломат напомнил о том, «что произошло на Украине в 2014 году».

«Трудно сказать, является это переворотом или нет. Переворот имеет конкретное определение. [Похожие] ситуации есть во многих частях мира, которые [при этом] переворотом не называют. Иногда это называется смена власти. Необходимо посмотреть. Суданцам решать, переворот это или нет», – приводит слова Полянского ТАСС.

«В 2019 году в Судане была силовая смена власти. Это называли переворотом? <…> Не думаю, что нашей задачей является называть эту ситуацию переворотом или нет. Вы знаете, что произошло на Украине в 2014 году, мы считаем, что это был переворот», – добавил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Полянского попросили прокомментировать высказывания генсека ООН Антониу Гутерриша, призвавшего державы объединиться в Совете Безопасности, чтобы обеспечить эффективное сдерживание «эпидемии госпереворотов». «Генеральный секретарь обычно не критикует Совет Безопасности, потому что мы (государства-члены) разные силы. Я понимаю, что генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен, как и все», – сказал дипломат.

Полянский отрицательно ответил на вопрос о том, известно ли ему что-либо о судьбе премьер-министра Судана Абдалле Хамдуке и будущем устройстве страны. «Это то, что мы собираемся сейчас выяснить», – отметил первый зам постпреда РФ при ООН.

Ранее глава распущенного армией правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя чуть более суток после задержания. Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана подтвердила возвращение политика в резиденцию.

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.

Журналист-международник Аббас Джума отмечал, что произошедшее в Судане открывает для Москвы коридор возможностей, в том числе для строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ, так как «с теми руководителями, которых сейчас арестовали, РФ договориться было невозможно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что переворот в Судане сулит России, которая рассчитывает закрепиться в этой стране?



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