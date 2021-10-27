Пока жена играет в манекенщицу – Личное мнение

Пока Моргенштерн приносит извинения общественности за свои высказывания о Дне Победы, его маленькая и толстенькая жена на серьёзных щах и короткой подставке вышагивает по подиуму.

Играет в манекенщицу.

https://t.me/lenamiro/10023

Не этим надо заниматься жене Моргенштерна. Совершенно не этим.

Миссия жены Моргенштерна — уберечь его от неприятностей, потому как сам Алишерка себя уберечь от них не в состоянии. Такой уж он человек.

Моргену нужна крепкая не ляжками, а умом жена, которая будет говорить ему, что делать, а главное — чего не делать.

Например: делать клипы и не делать бургеры. Ежедневно давать контент в соцсетях и никогда — ни при каких обстоятельствах! — не давать интервью Собчак.

Чем вместо этого занята общественно-бесполезная Диларка? Она хандрит по осени, жрёт чипсы и позорится на подиуме. Какой от неё прок, раз даже подсказать мужу ничего не может?

Пока Диларка нажирает ленивый зад, её мужа подставляет некрасивая, левая тётка. Подставляет реально под уголовную статью, нарезав интервью Алишерки так, что он в нём выглядит полным подонком.

Теперь Собчак, стремительно утрачивающая актуальность, а потому заискивающая перед молодёжью, по своей старой привычке делает вид, что она — ни при чём: «Не подставляла я! Это вы его неправильно поняли! А я — ни при чём!»

Ну, как не подставляла, если в интервью не вошли слова Алишера о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные деньги?



Фото: Соцсети

Собчак сознательно эти слова вырезала, чтобы подставить Алишера, как подставляет всех своих героев.

Исказила, переврала, обмазала говном, в котором сидит сама.

Моя позиция такова: человек, который топит за то, чтобы ветеранам платили дополнительные деньги, не является конченым, циничным ублюдком.

Да, Алишерка косноязычен и не знает истории, но в голове у него не всё потеряно, раз он трепетно относится к ветеранам.

Но Собчак это вырезала. Как думаете, почему?

Вопрос, конечно же, — риторический.

А вот жене Моргенштерна — совет: худей и занимайся делами мужа, а не жри чипсы на диване. Из тебя не получится хорошая манекенщица — тип фигуры не тот, но может получиться хорошая жена, а это практически всё, что Алишерке и нужно.

Но как же мерзко всё-таки Собчак подставила Моргенштерна. Не сильно и красиво, а именно мелко и мерзко: из-за угла.

А вас в жизни подставляли? Какая подстава запомнилась больше всего? Отомстили или отпустили?

—