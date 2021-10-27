Мнение: Количество и качество

Идущие нон-стопом взрывы в домах, участившиеся (пока) мелкие аварии техногенного характера, конечно, говорят о полном исчерпании ресурса устойчивости инфраструктуры. Причем везде: сообщения не привязаны к какому-то региону, а идут буквально отовсюду. Сегодня помимо двух взрывов газа в двух городах, Балтийске и Видном, была и какая-то мелкая авария в Москве, которая могла привести к крупным последствиям – жители заметили на Москве-реке необычное явление, расходящееся кругом по воде. Примерно под этим местом идет строительство подземного тоннеля, так что, скорее всего, там случился прорыв воды. Так что помимо разваливающейся инфраструктуры налицо еще и падение производственной культуры. Что, впрочем, неудивительно, когда чохом завозятся миллионы гастарбайтеров. И, конечно, физически невозможно установить их квалификацию.

Количество неизбежно должно будет перейти в качество. То есть – продолжение мелких аварий и их численное увеличение рано или поздно, но приведет к авариям и катастрофам гораздо более серьезного масштаба. Причем где именно они произойдут – тут как карта ляжет. Просто потому, что везде ситуация похожа. Стабильность, про которую не первый год заливает Путин – это стабильное погружение в кошмар. Других видов у нее при нынешних подходах не предвидится.

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