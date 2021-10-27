Мнение: Роскомнадзор разглядел Livejournal

Ну а как еще расценивать решение Роскомнадзора включить Livejournal в реестр соцсетей?

В этом реестре уже были Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Теперь там и Livejournal с Telegram.

Отныне по закону о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), администрация Livejournal обязана самостоятельно выявлять и блокировать «запрещенную» информацию.

К запрещенной, в частности, относятся «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях», а также контент, который «оскорбляет общественную нравственность» и выражает «явное неуважение к обществу, государству», органам государства и его символам.

Рис. отсюда

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