Мнение: Роскомнадзор разглядел Livejournal
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ну а как еще расценивать решение Роскомнадзора включить Livejournal в реестр соцсетей?
В этом реестре уже были Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Теперь там и Livejournal с Telegram.
Отныне по закону о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), администрация Livejournal обязана самостоятельно выявлять и блокировать «запрещенную» информацию.
К запрещенной, в частности, относятся «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях», а также контент, который «оскорбляет общественную нравственность» и выражает «явное неуважение к обществу, государству», органам государства и его символам.
Рис. отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет