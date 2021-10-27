 

Быстрая уборка: 4 простых техники, которые помогут всегда держать дом в чистоте

27.10.2021, 3:58, Разное
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Не каждой хозяйке хватает времени и желания на ежедневную уборку в доме. Однако именно чистота помогает создать в жилище необходимый уют и комфорт. Чтобы приводить квартиру в порядок в короткие сроки, можно воспользоваться одной из четырех систем уборки, разработанных специалистами.

Реактивные хозяйки

Система Марлы Силли “FlyLady” является достаточно распространенной и помогает многим хозяйкам поддерживать в доме порядок. Тем, кто только начал пробовать эту систему уборки, необходимо выполнять только две ежедневные рутины. Они помогут сформировать привычку к чистоте.

Утром к привычным делам вроде подбора наряда и приведения в порядок кровати необходимо подключить еще и небольшую уборку на кухне. Достаточно будет вымыть посуду после завтрака и оставить в чистоте раковину. А вечером стоит заняться предметами, которые лежат не на своих местах: детских игрушек, одежды, книг, посуды.

Когда первые шаги в использовании этой системе уборки сделаны, необходимо подключить еще одну хитрость: разделить дом на зоны, а те распределить по дням недели. Так в понедельник хозяйка сможет уделять 30 минут гостиной, во вторник – ванной, и так далее.

Уборка на ходу

Система Лео Бабауты отлично подойдет тем, у кого совершенно нет времени на уборку. Здесь важны только две привычки. Первая – убирать, пока передвигаешься по квартире. Вторая – уделить 30 минут чистоте в субботу.

Если ежедневно оставлять вещи только на своих местах и стараться сразу мыть душ, духовку и другие предметы после их использования, то в выходные на уборку уйдет не так много времени – достаточно будет вытереть пыль и помыть полы.

Сверкающий дом

Суть этой техники, разработанной в Германии, заключается в необходимости сразу убирать с поверхностей следы неприятностей: пролившееся молоко со стола, перекипевший суп с плиты.

Чтобы соблюдать чистоту во всем доме по этой методике, необходимо уделять наведению порядка в каждой комнате по пять минут утром и вечером. А на одну из комнат следует выделять полчаса.

Метод Лу Вэй

Эту технику придумал дизайнер Лу Вэй, который создал большое количество проектов интерьеров для небольшого жилья. Согласно его методике, из всех вещей в квартире только 20% должны находиться на видных местах, а остальные – спрятаны.

Дизайнер не только предлагает заменить многочисленные полочки на закрытые шкафы, но и обзавестись контейнерами, чтобы хранить вещи по категориям.



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