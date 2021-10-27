Ваш суд нашему суду не указ

Как гуманитарный фонд-иноагент, помогающий людям, употребляющим наркотики, пытается доказать, что не занимается политической деятельностью.

Петроградский районный суд Петербурга постановил, что признанный НКО-«иноагентом» фонд «Гуманитарное действие» не занимается «политической деятельностью». Два месяца назад Октябрьский районный суд, где фонд уже пытался оспорить статус «иноагента», вынес прямо противоположное решение.

Фото из соцсетей

«Гуманитарное действие» более двадцати лет занимается «сохранением жизни и достоинства людей, употребляющих наркотики». У фонда есть программы не только для тех, кто хочет избавиться от зависимости, но и для тех, кто к этому пока не готов, — им выдают чистые шприцы, воду, салфетки и пр. Многим организация помогла восстановить документы, выбрать курс лечения от ВИЧ-инфекции, гепатита и туберкулеза.

Алексей Лахов. Фото из соцсетей

— Мы работаем над тем, чтобы наркозависимые люди не умирали от передозировок, не подвергались дискриминации или стигматизации, — говорит директор по развитию благотворительного фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов.

С декабря 2020 года фонд живет со статусом «иноагента».

Алексей не отрицает, что у них есть зарубежное финансирование, но оно направлено только на профилактику ВИЧ-инфекции.

В отчетности НКО указаны поступления от Фонда Элтона Джона, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, «Международной коалиции по готовности к лечению» и Ассоциации «Е.В.А.» — организация российская, но сама она получала средства от голландского фонда борьбы со СПИДом.

В Законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод жителей Российской Федерации» четко прописано, что деятельность в области здравоохранения не относится к политической. С учетом разъяснений Конституционного суда это значит, что «Гуманитарное действие» по определению не может быть «иностранным агентом». Поэтому фонд решил оспорить решение Минюста.

Первая, безуспешная, попытка состоялась 28 июля 2021 года. Тогда Октябрьский районный суд не нашел нарушений в действиях министерства и отказал в удовлетворении иска.

5 октября в Петроградском суде рассматривалось другое дело: Минюст требовал назначить штраф до 500 тысяч рублей за то, что «Гуманитарное действие» само не внесло себя в список «иноагентов». Неожиданно суд поддержал фонд.

Адвокат «Гуманитарного действия» Максим Крупский считает, что это первый случай, когда суд смог сформулировать правильные вопросы к представителям Министерства юстиции:

— Те факты, которым уделил внимание Петроградский районный суд, были полностью проигнорированы Октябрьским. Например, в решении Октябрьского [районного суда] даже не упоминается, что у «Гуманитарного действия» есть лицензия на деятельность в области здравоохранения. На заседании мы просили пояснить, почему вопрос о наличии лицензии не рассматривался вообще и как был сделан вывод, что организация осуществляет политическую деятельность, если есть документы, которые говорят о совершенно иных ее функциях. Представитель Минюста не смог ответить на этот вопрос. Более того, когда мы поинтересовались, на основании чего они решили, что организация занимается политической деятельностью, было сказано: «На основании личного мнения». Судья даже переспросила и напомнила, что должностные лица обязаны руководствоваться буквой закона. Только тогда они поправились: буквой закона в том числе. То есть получается, что представители Минюста, когда проводят проверку, принимают решение на основе внутреннего убеждения. Закон не обязывает их привлекать внешних экспертов, но провести без них качественную проверку невозможно.

Крупский считает, решение Петроградского районного суда поможет при обжаловании предыдущего постановления. Но говорить о том, что оно автоматически отменяет статус «иноагента» или кардинально влияет на судебную практику, нельзя.

— У нас не прецедентное право, — объясняет адвокат, — одно решение вряд ли может поломать всю практику в целом. Да,

постановление Петроградского районного суда — это пример, каким должно быть судопроизводство по делам об «иностранных агентах».

Но только если сам суд будет относиться к себе не как к инструменту легитимации решений исполнительной власти, что-то поменяется.

Руководитель юридической практики фонда «Общественный вердикт» (включен в список «иноагентов») по основным свободам Елена Першакова отмечает, что это не первый случай, когда суд вынес решение в пользу признанной «иноагентом» некоммерческой организации.

— Такие решения редкость для нашей фемиды, и тем ценно каждое из них. Нередко судьи ориентируются на практику своих коллег. Решение Петроградского суда может, по крайней мере, демонстрировать и презумпцию невиновности в действии, и примеры обоснования неполитической деятельности НКО, — предполагает Елена. — Я бы назвала его точкой опоры, хотя понимаю, что в текущей ситуации может произойти все, в том числе и, увы, его отмена. Возможность оспорить действия Минюста есть всегда.

Сейчас «Гуманитарное действие» ждет назначения даты нового слушания в городском суде Петербурга. Алексей Лахов признается, что решение Петроградского суда вызывает чувство осторожного оптимизма и надежду, что в городском суде также встанут на сторону НКО.

Арина Васильчук,

специально для «Новой»

—